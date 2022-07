Al Centro Visita di Premilcuore la mostra “Tra realtà e immaginazione”

in luglio sabato e domenica 9-13 e 16-18, in agosto tutti i giorni 9-13 e 15-18

Il Centro Visita di Premilcuore ospiterà la mostra “Tra realtà e immaginazione”. Si tratta di una esposizione artistica a tema ornitologico curata dall’illustratrice naturalistica Romana Piazza e dallo scultore Ivo Gensini. La mostra sarà visitabile dal 30 luglio al 21 agosto negli orari di apertura del Centro Visita: in luglio sabato e domenica 9-13 e 16-18, in agosto tutti i giorni 9-13 e 15-18. Dal 22 agosto al 18 settembre la mostra sarà poi esposta presso Idro Ecomuseo delle Acque a Ridracoli. Ingresso gratuito. Per informazioni: Centro Visita di Premilcuore cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it, Tel. 3534087344