Al chiostro dei Musei San Domenico Danilo Rossi e i solisti dell'Orchestra Maderna

Domenica 2 luglio alle ore 17,00 il recupero della data, che per emergenza climatica doveva essere il 20 maggio. Ultimo appuntamento con la piccola rassegna musicale legata alla mostra “L’arte della moda – l’età dei sogni e delle rivoluzioni – 1789/1968” . Danilo Rossi insieme ai solisti dell’orchestra Maderna eseguirà il quintetto K 515 in do maggiore e il quintetto op.115 di J.Brahms. La musica segue naturalmente un andamento alla moda nella misura in cui l'esecuzione è necessariamente frutto del suo tempo, contaminata, modificata dalle diverse capacità strumentali e dall'hummus culturale in cui gli esecutori vivono.

Allievo di alcuni tra i più importanti Maestri di viola (Fabrizio Merlini, Piero Farulli, Dino Asciolla, Yuri Bashmet) e di musica da camera (Paolo Borciani e il Trio di Trieste), Danilo Rossi si diploma a 19 anni con il massimo dei voti e lode, ma già dall’età di 16 anni si era messo in luce vincendo il suo primo Concorso Internazionale. Appena diplomato supera il concorso per Prima Viola Solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, divenendo il più giovane strumentista nella storia del Teatro milanese ad aver ricoperto tale ruolo. Da quel momento la carriera di Danilo Rossi sarà costellata da una serie di incontri, concerti, festival, recitals che lo porteranno in giro per il mondo, esibendosi nei più importanti Teatri e nelle più prestigiose sale da concerto. Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Bruno Maderna ha perseguito nei suoi anni di attività alcuni precisi obiet tivi: offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale; consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte” e di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti.L'ingresso al concerto è gratuito e riservato ai visitatori della Mostra e ai soci di ForlìMusica Aps (fino ad esaurimento posti). Informazioni e prenotazioni: 0543/62821 forlimusicaaps@gmail.com. O consultando il sito www.forlimusica.it