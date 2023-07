Al Chiostro di Pianetto conferenza diThomas Casadei: "Vita e visioni - Mary Shelley e noi"

Martedì 25 luglio, alle ore 21.00, nella cornice del Chiostro di Pianetto, Thomas Casadei terrà una conferenza dedicata al volume "Vita e visioni. Mary Shelley e noi" a cura di Vittorina Maestroni e di Thomas Casadei (Mucchi Editore). Il libro contiene una graphic novel realizzata da Claudia Leonardi, una selezione di brani e "dieci voci" che toccano aspetti salienti delle opere della scrittrice.

Scritto in stile biografico, illustra le intuizioni e visioni innovative contenute nelle pagine di Mary Shelley, attraverso una prospettiva di genere in cui si affrontano le sofferenze e la tenacia della scrittrice, in quanto donna libera e indipendente.I temi affrontanti si rifanno all’esperienza della maternità e il trauma della perdita, al “mito della bellezza” e l’alterità del “mostruoso”, alla cultura patriarcale, al rapporto con la scienza e la fantascienza. Non mancano inoltre riferimenti alla sfera politica e ideale, al rapporto con il "potere" ed all'importanza delle traduzioni in un'ottica di tramandamento di idee e visioni della scrittrice.

Thomas Casadei è Professore ordinario in Filosofia del diritto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; è Direttore del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità. Fa parte di vari Comitati scientifici e dirige quattro collane editoriali; tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano tre manuali, cinque monografie, trenta curatele e una vasta mole di articoli e saggi.



Per info: Ufficio Cultura 0543-975428-29. Museo 0543-981854