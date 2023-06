Al chiostro di Pianetto nuovo appuntamento dedicato alla "Divina Commedia"

L'Amministrazione comunale di Galeata ha organizzato nel mese di giugno, presso il chiostro di Pianetto, una rassegna dal titolo “Legato con amore in un volume” a cura di Ivan Zattini e dedicata agli ultimi tre canti del Paradiso a conclusione del lavoro triennale di studio sulla “Divina Commedia” di Dante Alighieri. Il secondo incontro della rassegna dal titolo “Dentro a l’ampiezza di questo reame” è in programma venerdì 23 giugno, alle ore 21.00, e sarà dedicato alla lettura del canto XXXII del Paradiso.

Ivan Zattini è fondatore e presidente dell'Associazione "Satcitananda”, laureato in filosofia, docente e conferenziere, studioso di linguistica indiana ed esperto di tecniche di comunicazione e di insegnamento. Ha studiato Yoga e Vedansta in occasione di numerosi viaggi in India. Ha tenuto il suo primo corso di Hatha Yoga nel 1990, e nel tempo, ha elaborato un metodo originale di trasmissione delle antiche tecniche. Ha incontrato i più importanti maestri in Kerala, a Mysore, ad Amritapuri, a Puttaparthi, a Varanasi, a Rishikesh, e in Himalaya, dove ha visitato le quattro sorgenti dei fiumi sacri a Yamunotri, Gangotri, Kedarnath e Badrinath. La sua associazione organizza seminari di Hatha Yoga e meditazione e promuove iniziative, manifestazioni, incontri, pubblicazioni che diffondono l'esercizio e lo studio delle discipline orientali e della cultura degli antichi testi vedici, vedantici e, più in generale, della tradizione del Sanathana Dharma.