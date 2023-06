Danza protagonista al Diego Fabbri: una serie di spettacoli che abbracciano diversi generi artistici

Scuola Danza Explodance presenta sotto la guida artistica di Enrica Ferretti una serie di spettacoli a Cesena e Forlì: un'esperienza artistica eclettica per tutti i gusti! Explodance è lieta di presentare una serie di spettacoli unici che abbracciano diversi generi artistici, offrendo al pubblico una gamma straordinaria di esperienze performative. Gli spettacoli si terranno presso il Teatro Victor di Cesena e il Teatro Diego Fabbri di Forlì, garantendo un fine settimana ricco di emozioni dal 10 al 12 giugno. Il primo di questa serie di spettacoli è sold out: Saggio di Musical per Ragazzi e Adulti intitolato "Un musical molto… normale", che si terrà al Teatro Victor di Cesena sabato 10 alle ore 21.00. Questo saggio rappresenta un momento significativo per Scuola Danza Explodance, poiché è il primo anno in cui offre un corso di Musical a Cesena. Gli allievi e insegnanti hanno dedicato impegno e passione nella preparazione di questo spettacolo, che promette di trasportare il pubblico in un viaggio coinvolgente in cui le discipline del canto, della danza e della recitazione si fonderanno per raccontarvi una storia che vi conquisterà.

Inoltre, Scuola Danza Explodance presenterà altri tre spettacoli imperdibili presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì. Il primo spettacolo, di Giocodanza intitolato “Un mondo di Encanto", si terrà domenica 11 alle ore 18.30 e presenterà una fusione di danza e gioco, creando un'atmosfera magica e coinvolgente per gli spettatori e le loro famiglie. Il secondo e terzo spettacolo sono intitolati "Explorers", avranno luogo domenica 11 e lunedì 12 alle 21.00, rappresenteranno una celebrazione della danza attraverso una varietà di stili e coreografie eseguite dagli allievi di Scuola Danza Explodance. Sia il Teatro Victor di Cesena che il Teatro Diego Fabbri di Forlì offriranno una cornice ideale per questi spettacoli straordinari, fornendo al pubblico un'esperienza indimenticabile di talento e creatività. Gli appassionati di arte e spettacolo sono invitati a partecipare agli spettacoli di Scuola Danza Explodance a Cesena e Forlì dal 10 al 12 giugno. I biglietti per le serate che si terranno al Diego Fabbri sono disponibili presso le segreteria di Explodance in via Carlo Grigioni 3 - Forlì oppure al 331 8635857.