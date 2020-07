Al Duomo di Bertinoro la magia del flauto di Michele Marasco e dei suoi allievi

Entroterre Festival propone lunedì 3 agosto, alle ore 21.30 nel Duomo di Bertinoro, l’esibizione variegata e spumeggiante di Michele Marasco insieme ai migliori flautisti dei suoi corsi. Tenuto conto delle misure di sicurezza imposte dal Covid-19, è consigliata la prenotazione: https://www.ticketsms.it/event/Gsyp7SOM per consentire una migliore gestione degli spazi. Michele Marasco è uno dei più noti flautisti d’oggi. Decisivi per la sua formazione gli incontri con il compositore Luciano Berio, con i direttori Harnoncourt e Norrington, con i flautisti Fantini, Klemm, Nicolet. Solista in sale prestigiose come la Carnegie Hall a New York, la Kioi Hall di Tokyo, la Salle Pleyel a Parigi, il Parco della Musica a Roma, il Teatro alla Scala e la Sala Verdi a Milano, si è esibito per i maggiori festival europei: Wien Modern, Salisburgo, Maggio Musicale Fiorentino, Biennale di Venezia.

Rilevante la sua attività discografica con oltre 15 cd registrati in gran parte dal vivo per Arts, Capstone, Diapason, Falaut, Frame, Nuova Era, Ricordi, Stradivarius. Diverse le sue prime esecuzioni di musiche di autori contemporanei come Berio, Cavallari, Donatoni, Einaudi, Hoffman, Maresz, Olivero, Sciarrino. Primo flauto solista dell’Opera di Zurigo, della Radio di Lipsia, di Santa Cecilia a Roma, della Filarmonica della Scala e attualmente nell’Orchestra della Toscana, si dedica attivamente all’insegnamento presso la Scuola di Musica Il Trillo a Firenze, l’Istituto Vecchi-Tonelli a Modena, l’Accademia Italiana del Flauto a Roma, nonchè alla promozione dei giovani musicisti. Molti dei suoi allievi sono docenti nei conservatori e licei musicali italiani, o prime parti nelle migliori orchestre europee.

Il programma

LUDWIG VAN BEETHOVEN Air Ecossais n°4 op. 105 per flauto e pianoforte

GIULIO BRICCIALDI Tre duetti n° 9, 10, 11 op.132 per due flauti

LUDWIG VAN BEETHOVEN Allegro e Menuet in sol maggiore per due flauti

ANTONIN DVORAK Tre Danze slave op. 46 / 72 per ensemble di flauti e pianoforte

LUDWIG VAN BEETHOVEN