Al Forlimpopoli Folk Club le antiche musiche da strada de "Li Piffari e Le Muse”

Un vero e proprio All Star della musica popolare il gruppo che sarà ospite del Forlimpopoli Folk Club domenica 18 Febbraio in Sala Aramini, alle 17. Fabio Rinaudo dalla Liguria, Stefano Buscaglia dalle Quattro Province, Walter Rizzo, veneto d’origine ma romagnolo d’adozione e Luca Rapazzini dalla Lombardia regaleranno una selezione di brani rintracciabili fin dal XVI secolo e, in gran parte, presenti nella tradizione musicale da ballo fino ai giorni nostri.

Un viaggio nel tempo e nello spazio realizzato con strumenti di grande fascino come ghironda, cornamuse del centro Francia, piffero delle quattro Province, anch’essi rintracciabili, ancora oggi, nella musica di tradizione italiana, francese ed in gran parte d’Europa.

Un quartetto strumentale che prende spunto dall'insieme dei musicisti e degli strumenti presenti nel bellissimo dipinto del pittore francese Georges De La Tour ( 1593/1652) dal titolo "Rissa tra musici mendicanti”. E “Li Piffari e Le Muse” hanno formato un ensemble dove gli strumenti lì raffigurati possano ritrovare nuova voce e quindi far “ascoltare il quadro”.Il repertorio riguarda principalmente quelle musiche,ovvero arie e brani danza, che ritroviamo sia nel grande patrimonio della tradizione sia nel lascito riguardante i manoscritti e le opere a stampa che iniziarono ad essere presenti a partire dal XVI secolo. In quel momento la polifonia inizia a lasciare spazio alla monodia e sicuramente questo accadeva anche nell’ambito di quanto suonato nelle strade e nelle piazze. Questi luoghi presentavano tanti musicisti che allietavano le feste, le fiere, le celebrazioni pubbliche e ciò che il tempo del quotidiano presentava ai fortunati ascoltatori regalando “affetti ed emozioni”.

L’ensemble è formato da musicisti che da anni sono considerati importanti figure nel panorama della musica tradizionale ed antica in Italia, con all’attivo centinaia di concerti, numerosi cd e registrazioni per diverse radio nazionali e tour in Italia e tutta Europa. Nel dicembre 2021 il quartetto ha partecipato all’incisione di un disco di Dorothee Oberlinger (famosissima interprete del flauto dritto in Europa e docente al Mozarteum di Salisburgo ) insieme alla famosa soprano Dorothee Mields e all’Ensemble 1700 per la prestigiosa etichetta Sony / Harmonia Mundy e Deutsch Rundfunk dal titolo “Pastorale”. Nel Natale del 2023 si sono esibiti nel concerto dedicato al disco “Pastorale” presso la famosa sala da concerto di Colonia “Kölner Philharmonie”.

Info: info@musicapopolare.net, 389 1005150, www.musicapopolare.net