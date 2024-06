Al Galliano Park due giorni dedicati ad auto e moto

Prezzo non disponibile

Sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 9 alle 19, presso la pista da moto "Galliano Park", il club di auto RiMidNight Club, un gruppo di ragazzi animati dalla comune passione per i motori, organizzerà un'inedita esposizione di auto e moto particolari, intitolata RiMeet ep.2 ed accessibile su selezione tramite il link rimidnightclub.it/rimeet-ep2. Due giornate all'insegna dei motori, nelle quali sarà possibile vedere auto e moto che hanno fatto la storia dell' automobilismo, dai modelli più leggendari fino a quelle più recenti.

Nel corso della manifestazione, direttamente sul circuito del Galliano Park, si potrà inoltre assistere alle esibizioni in moto da parte di privati. A margine dell'evento, la due giorni sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di un food truck e dalla partecipazione dei singoli club, che presso i propri stand proporranno premi e gadget esclusivi, offrendo ai visitatori l'opportunita' di immeggersi nello straordinario mondo dei motori. Ultimo, ma non per importanza, l'organizzazione comunica che una parte del ricavato dell'esposizione e delle offerte volontarie dei visitatori sarà devoluto a sostegno del Galliano Park, duramente colpito durante le alluvioni del Maggio 2023.

Info e aggiornamenti pagina instagram @rimidnightclub