Al Maf di Forlimpopoli in partenza un minicorso sulle macchine volanti di Leonardo da Vinci

Il genio di Leonardo da Vinci e le sue macchine volanti sono al centro del minicorso che prenderà il via sabato 16 marzo, alle ore 16.30, al MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli. Pensato per ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 anni, il minicorso è articolato in tre incontri – 16, 23 e 30 marzo – che possono essere seguiti anche singolarmente.

I partecipanti andranno alla scoperta delle invenzioni di Leonardo da Vinci e dei segreti della sua mente poliedrica partecipando ad attività interattive e coinvolgenti. La partecipazione all’intero minicorso è di 12 euro, mentre per ogni singolo evento il costo del biglietto è di 5 euro.