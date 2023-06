Al Maf "Fiori Neri", la mostra che omaggia il percorso artistico di Enrico Garoia

Il Museo Archeologico di Forlimpopoli ospita una nuova mostra temporanea. Dal 10 giugno al 6 agosto sarà protagonista “Fiori Neri”, un'antologica curata dall’artista forlimpopolese Luca Freschi volta ad illustrare il percorso artistico di Enrico Garoia, in arte Garo, e il segno lasciato a Forlimpopoli con la sua pittura astrattista. Garoia, scomparso improvvisamente nel 2018, durante la sua carriera si impegnò in progetti di condivisione artistica, aprendo prima uno spazio espositivo sperimentale per far conoscere i giovani artisti agli inizi, poi con lo stesso spirito, fondando nel 2012 l'associazione culturale "me.cu.ma" insieme ad altri colleghi. Garoia ha ben interpretato nella sua pittura il disagio della nostra epoca attraverso la violenza espressiva del colore. La mostra è patrocinata dal Comune di Forlimpopoli.