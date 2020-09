Al "Masini" il concerto di Frida Bollani Magoni

Sabato 12 settembre la corte interna dell’Istituto Musicale A. Masini di Forlì (Corso Giuseppe Garibaldi, 98) ospita una giovane promessa della musica italiana, Frida Bollani Magoni. La figlia d’arte, giovanissimo astro nascente del panorama musicale italiano (classe 2004), è un’artista dal talento cristallino e rappresenta simbolicamente il ponte tra generazioni ideale per chiudere la seconda edizione del Festival “Meno Nove Più Sei”, frutto della collaborazione tra Istituto Musicale A. Masini, Centro Diego Fabbri e Comune di Forlì - Assessorato a Servizi educativi, scuola e formazione, dedicato alla musica, dalla fascia -9 mesi (gravidanza) fino ai 6 anni. Il festival si terrà per tutta la giornata di sabato 12 settembre 2020 a partire dalle ore 10.00 con incontri, un museo sonoro, letture ad alta voce e il grande concerto chiusura piano e voce di Frida Bollani Magoni alle ore 21.00. Durante la giornata verranno anche presentati i nuovi percorsi musicali rivolti ai bambini/e da 0 a 5 anni, che partiranno da ottobre 2020 per concludersi a maggio 2021.

Frida Bollani Magoni sarà capace di donare al Festival e a chi parteciperà, tutta l'energia creativa di chi frequenta la musica fin dalla tenera età; un simbolo di quel meraviglioso concetto che sta alla base della filosofia del progetto -9+6, la Musicofilia (amore per la musica). Frida coglie e rappresenta in pieno questo concetto avendo cominciato a studiare pianoforte classico all’età di 7 anni e vantando già una serie di collaborazioni di spicco quali quella con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band); e avendo calcato palchi di grande importanza come quello del Premio Bianca D’Aponte nel teatro di Aversa nel 2017 e quello cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini, suonando e cantando davanti a 10.000 persone. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori, sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical, avendo partecipato come cantante a: “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”. Attualmente frequenta il secondo anno del Liceo Musicale Carducci di Pisa, dove studia pianoforte.



Un evento unico, che dimostra come una giovanissima artista, non vedente, abbia scelto di intraprendere la sua carriera di pianista cantante, nonostante le tante difficoltà. La dimostrazione per tutti che la passione, la dedizione, lo studio e la formazione e il piacere per l'arte sono la forza per realizzare un sogno.

Frida Bollani Magnoi sarà quindi la grande chiusura di un festival che il 12 Settembre, a partire dalle 10.00 e per tutta la giornata, vedrà l’Istituto musicale “Masini” di Forlì diventare il cuore della musica dedicata a futuri genitori e al mondo dell’infanzia, con un ricco programma costruito appositamente per i più piccoli e le loro famiglie, creato per avvicinarli al mondo della musica e delle sonorità. Tutto il programma disponibile al link: www.centrodiegofabbri.it/menonovepiusei

Tutti gli eventi del Festival sono ad ingresso gratuito, previa prenotazione/iscrizione.

Per il Concerto in corte di Frida Bollani Magoni, i posti sono limitati, nel rispetto delle misure sanitarie, è obbligatoria la prenotazione.

Posti limitati.

Ingresso concerto - biglietto unico 15,00 €

Ridotto 10,00 € (Possessori Artcard e minori 18 anni)

Per Informazioni e prenotazioni: www.centrodiegofabbri.it - info@centrodiegofabbri.it - Tel. 0543 30244 - Cell. 328 243 5950