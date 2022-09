Al Mazapégul il concerto di Eva Poles dei Prozac+

Appuntamento musicale da non perdere al Mazapégul Brewpub di Civitella di Romagna, in via Ferruccio Parri 2 a Civitella di Romagna. Venerdì 2 settembre alla consolle arriva Eva Poles, cantante del gruppo punk anni 90-2000 "Prozac+", autrice e dj. La serata partirà dalle 21.00, con la straordinaria musica live di Manleva, angelae e Demagó.

Per info e prenotazioni 3760130942