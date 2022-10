Al Mercato di Campagna Amica appuntamento per ragazzi sull'economia circolare e con lo yoga

Al mercato di Campagna Amica questo sarà un fine settimana all’insegna dell’Economia Circolare, il progetto che coinvolge tutti i mercati coperti di Campagna Amica sparsi per lo stivale. Il Circular Tour, promosso dalla collaborazione tra Coldiretti ed Eni a livello nazionale, prende vita con l’obiettivo di interessare le famiglie e soprattutto i più piccoli, in un percorso educativo che passa attraverso i temi del riciclo, del non spreco e della trasformazione degli scarti alimentari in energia.

I bambini della fascia di età delle scuole primarie del comune di Forlì, verranno accolti dal personale Coldiretti e dai Tutor di Campagna Amica all’interno del mercato e precisamente nello spazio apposito dove è presente l’allestimento Eni: l’esposizione “Eco” che Coldiretti ed Eni promuovono e che si concretizza nella realtà forlivese, una delle poche individuate per realizzare l’ambientazione, proprio alla luce dell’importante impegno legato alla responsabilità e sostenibilità ambientale. Gli esperti presentano un laboratorio relativo ai prodotti della Regione Emilia Romagna, in cui i bambini si divertiranno ad identificare prodotti provenienti dal territorio e dalle altre nazioni e a dimostrare la loro capacità nel riconoscere le produzioni tipiche della nostra regione a scapito di quelle provenienti dall'estero. Successivamente, la Responsabile di Campagna Amica Forlì-Cesena e Rimini Anna Pirillo spiegherà l’importanza dei prodotti a km.0 e dell’impatto sulla sostenibilità ambientale, coadiuvato dal prezioso materiale video prodotto da Eni. Al termine i giovani studenti assaggeranno una merenda salutare e a km0, distribuita dai produttori di Campagna Amica, presenti al mercato con i loro cibi genuini.

Continua invece la rassegna di #yogalmercato proprio sabato 22 ottobre alle 09.30. Le iniziative fanno parte del fitto calendario di Ottobre che ha visto nuove attività gratuite ogni sabato del mese e coinvolge direttamente, con laboratori educativi realizzati appositamente, i bambini del comprensorio. E’ necessaria l’iscrizione. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597