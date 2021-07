Al mercato di Campagna Amica la festa del grano con showcooking e degustazione di pasta contadina a km0

Sabato 3 luglio il Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75, a Forlì, celebra il grano e il ‘rito’ della mietitura. Con le calde temperature che stanno caratterizzando queste settimane di inizio estate, le spighe sono maturate in fretta e la raccolta è già partita da alcuni giorni sia in pianura che in collina. La qualità del grano è buona e questo significa che avremo ottime farine e semole da cui ricavare pasta, pane, pizza, tutto made in Italy.

Da una analisi di Coldiretti su dati Ismea relativi al 2020, i consumi di pasta garantita al 100% da grano italiano hanno infatti registrato un balzo del 29% in valore nel carrello pari a quasi il triplo della pasta normale. Con il Covid, infatti, è tornata prepotentemente la Dieta Mediterranea sulla tavola dei consumatori, spinta da un aumento medio dell’11% dei consumi nel 2020 dei suoi prodotti simbolo come olio extravergine d’oliva, frutta e verdura fino alla pasta, per effetto della tendenza delle persone a compensare il maggiore tempo trascorso in casa con un’alimentazione più sana.

Proprio per festeggiare il grano, da cui ‘prendono vita’ alimenti base della nostra cultura gastronomica e della Dieta Mediterranea, considerata l’alimentazione più equilibrata perché fonte di benessere e salute, il Mercato di viale Bologna propone a partire dalle ore 11 uno speciale showcooking con i giovani Agrichef di Terranostra e a seguire degustazione gratuita di pasta contadina ‘Penne al pesto e pomodorini’ realizzata con grano Senatore Cappelli e arricchita dalle verdure degli orti dei produttori agricoli del Mercato. In omaggio a tutti i partecipanti una copia della ricetta. Sarà inoltre presente un’esposizione dei Sigilli di Campagna Amica e dei grani antichi salvati dall’estinzione grazie al duro lavoro degli agricoltori. Il Mercato sarà regolarmente aperto come ogni sabato dalle ore 8 alle ore 13 per consentire ai cittadini-consumatori di fare una spesa buona, sana e locale!

