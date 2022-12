Al multisala Astoria in diretta da Covent Garden "Lo Schiaccianoci" di Peter Wright

Il Royal Ballet presenta l’amatissima produzione de Lo Schiaccianoci di Peter Wright sarà trasmessa in diretta in oltre

900 cinema. Uno di questi è il Multisala Astoria di Forli che porietterà la diretta con il grande balletto . Giovedì 8 dicembre alle ore 20.15, il pubblico di 20 Paesi in tutto il mondo troverà sul palco di Covent Garden un cast straordinario che comprende la prima ballerina Fumi Kaneko nel ruolo della Fata Confetto e il primo ballerino William Bracewell in quello del Principe.

La produzione del Royal Ballet di Peter Wright rimane fedele allo spirito del balletto russo originale, con un mix di assoli e ensemble che mostrano la Compagnia al suo meglio. Creata nel 1984, ma sostanzialmente rielaborata da allora, questa versione de Lo Schiaccianoci è un’opera dalla magia duratura – musicata dall’irresistibile partitura di Tchaikovsky e caratterizzata da ampi paesaggi di neve, seducenti scenografie e una serie di danze eseguite nell’onirica Terra dei Dolci.

Si potranno ammirare le splendide scenografie di Julia Trevelyan e le luci di Mark Henderson.

Lo Schiaccianoci è una produzione ideale per le famiglie: un balletto che conquista gli appassionati ma anche chi si avvicina per la prima volta al mondo del balletto. L’occasione perfetta per dare il via alle festività.

