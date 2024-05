Al Museo Archeologico di Forlimpopoli scattano gli orari estivi: domenica doppia visita guidata

Sabato 1 giugno entrano in vigore gli orari estivi del Museo Archeologico “Tobia Aldini”. Per tutta l’estate, fino al 1 settembre, il Museo sarà aperto il martedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30, il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 20 alle 23, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Per gruppi e scolaresche sarà possibile prenotare visite anche in altri giorni su prenotazione

Si segnala, inoltre, che domenica 2 giugno, come in ogni prima domenica del mese, il Maf propone una doppia visita guidata alla scoperta dei “Tesori del tempo: anfore e mosaici di Forlimpopoli”. Il primo appuntamento è per le ore 11, il secondo alle ore 17.

Quota di partecipazione 5 euro. Biglietto famiglia 12 euro (2 adulti + 2 bambini) . Gratuito sotto i 6 anni. Per informazioni: 337 118 0314 | maf@comune.forlimpopoli.fc.it