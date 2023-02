Al Museo Mambrini di Pianetto una conferenza con l'antropologo Giorgio Gruppioni

"“Ossa famose e ossa ignote raccontano storie, vite e misteri del passato". E' il titolo della conferenza a cura dell'antropologo, già professore ordinario presso l'Università di Bologna, Giorgio Gruppioni, che avrà luogo domenica 26 febbraio, alle 16 al Museo Mambrini di Pianetto. L'incontro è volto ad illustrare ai partecipanti l'importanza delle ossa, in quanto eredità culturali e “mezzi” per comprendere e studiare il passato. Dagli studi scientifici di Gruppioni emerge una particolare menzione all'analisi dei resti umani d'interesse storico-archeologico, al fine di offrire una ricostruzione documentabile della vita e delle abitudini passate.

Come già anticipato dal titolo, la conferenza offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere un viaggio culturale alla scoperta di nomi noti della storia, tra i quali potremmo citare la figura di Dante Alighieri e quella di Pico della Mirandola. Risulta importante, in particolare, riconoscere il ruolo dell'antropologo per quanto riguarda lo studio di antropologia fisica che lo studioso ha condotto su Pico della Mirandola, attraverso analisi e tecniche innovative che hanno permesso, oltre ad una rielaborazione storica, la ricostruzione dell'esatta fisionomia del viso originale del filosofo e letterato del XV secolo. Studiare l'essere umano nella sua complessità partendo dai reperti archeleogici e scheletrici in un incontro tra scienza, storia e cultura, sarà dunque il fulcro dell'evento, in un excursus tra racconti di vita e misteri del passato.