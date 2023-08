Al Museo Tobia Aldini si viaggia nel tempo per scoprire la vita degli scolari dei secoli passati con quattro laboratori creativi

Nei sabati di settembre il Museo archeologico Tobia Aldini apre le porte a bambini e famiglie per trascorrere un pomeriggio tra laboratori creativi e divertimento. Quattro gli appuntamenti in programma, ognuno dedicato a un tema diverso. Si comincia sabato 2 settembre ore 15.30, per scoprire come si andava “A scuola nell’antica Roma”, quando i bambini imparavano a scrivere ricopiando i passi dell’Eneide su tavolette cerate. E sarà possibile costruire la propria tavoletta cerata.

Sabato 9 settembre sempre alle ore 15.30 il tema sarà “A scuola nel medioevo” e si potrà imparare a scrivere come gli scolari dell’epoca, con la scrittura minuscola carolingia. Doppio appuntamento (e doppia sede) per sabato 16 settembre. Alle ore 14.30 a Casa Artusi andrà in scena il laboratorio di cucina “A scuola con Pellegrino Artusi”. I bambini, accompagnati da uno dei genitori, potranno cucinare piatti semplici e golosi, seguiti passo dopo passo dai Maestri di cucina di Casa Artusi.Alle ore 17.30, al Museo Aldini si tornerà all’Ottocento per scoprire la vita degli scolari di quasi due secoli fa; si potrà costruire la propria cartella, dove mettere quaderno, sussidiario e la penna stilografica… e non dimenticare la mela per la maestra!

I laboratori proposti al Museo durano un'ora e hanno un costo di 5 euro. Quello di Casa Artusi avrà durata di circa 2 ore e mezzo e costa 80 euro. Contatti per info e prenotazioni: mail: maf@comune.forlimpopoli.fc.it, tel. 337 118 0314.

Domenica 3 settembre ingresso gratuito

Come nei mesi scorsi, anche domenica 3 settembre, prima domenica del mese, l’ingresso al Museo Archeologico "Tobia Aldini" sarà gratuito. Il Maf, infatti, aderisce all'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per le istituzioni nazionali "Domeniche al museo”. Il Museo sarà aperto al mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e al pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Dal 1 settembre, infatti, scattano gli orari invernali. Da settembre a maggio il Museo Aldini sarà aperto il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, il giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.