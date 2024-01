Al palazzetto dei Romiti la Befana arriva sui pattini

Anche quest’anno la Befana pattinatrice arriverà al Palazzetto dei Romiti per la gioia dei bambini. L’appuntamento è in programma domenica 7 gennaio, dalle ore 16.00, presso l'impianto sportivo di Sapinia. L’evento - organizzato da Asd Forlì Roller in collaborazione con i Comitati di Quartiere Romiti e Cava-Villanova e con la Polisportiva Cava Ginnastica - è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto a favore dei due Comitati di quartiere per attività legate ai loro territori duramente colpiti dall’alluvione. Tutti i cittadini sono invitati.