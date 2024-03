Al Palazzetto dei Romiti scuole in coro con “Note per crescere. Quando la musica diventa incontro”

Si terrà sabato 23 marzo, a partire dalle ore 10, presso il Palasport Villa Romiti di Forlì, l’evento “Note per crescere …quando la musica diventa incontro”, promosso dalle Scuole d’Infanzia cattoliche forlivesi “Maria Ausiliatrice”, “Don Bosco” e “Maria Bambina”, aderenti a CoMete. Il progetto, realizzato insieme alla direttrice d’orchestra Ilaria Mazzotti della scuola musicale InArte di Forlì, è rivolto ai bambini e alle loro famiglie, per raccontare sviluppo e attuazione del percorso “ART-E-Ducation: note per crescere”.

Le scuole di CoMete, una volta acquisiti i finanziamenti ministeriali (Piano delle Arti DPCM 2021) per il Progetto “Art e-ducation: note per crescere”, hanno intrapreso una collaborazione con l’Accademia InArte di Forlì, per proporre al proprio interno un percorso laboratoriale musicale-strumentale innovativo per bambini dai 3 ai 6 anni, oltre ad una formazione specifica per gli insegnanti coinvolti. L’obiettivo generale del progetto è stato quello di conoscere e sperimentare una metodologia altamente inclusiva, utilizzando la musica come linguaggio universale che si impara dall’esperienza e dal “fare”. Durante gli incontri, i piccoli hanno appreso e creato, grazie all’utilizzo di strumenti musicali, sequenze ritmico-verbali, filastrocche, canti e coreografie. Le insegnanti coinvolte manifestano piena soddisfazione del lavoro svolto, avendo notato che ogni singolo bambino ha trovato un ruolo proprio all’interno del gruppo di impegno.