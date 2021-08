Al Palazzo Pretorio di Terra del Sole una serata dedicata a Dante, tra arte e musica

Indirizzo non disponibile

"Divinus, Dante un percorso di un uomo tra Inferno, Purgatorio e Paradiso": appuntamento il 26 agosto, alle 20.45, nell' atrio di Palazzo Pretorio Terra del Sole. L'Associazione Cava Forever group, in collaborazione con la Proloco di Terra del Sole, la Rosa arredamenti e con il patrocinio del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, organizza una serata dedicata all'arte.

Un percorso fra pittura, musica e scrittura. Le opere di Giuseppe Bertolino faranno da proscenio alle esibizioni musicali di Francesca Fissora e dei quattro giovani violinisti, Anna Benelli, Gabriele Gardini, Juliane Bordiglioni, Zhenglei-Lin. Sapientemente, posizionati nell'atrio di Palazzo Pretorio saranno i Totem di Bertolino, trittici verticali di grandi dimensioni, è una pittura che nella sua immediatezza d'essere, si configura come entità nascosta. Una rigorosa geometria, frutto di una continua ricerca e continua sperimentazione, attratta dall'ignoto, del non detto, del non percepito. Oggetti di design, lampade di Bertolino, completano la scenografia della serata. Attraverso la voce e l'interpretazione di Donatella Rabiti, Dante, racconterà il suo percorso di uomo, fra l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.

Il coordinamento è di Maurizio Gioiello, scrittore, giornalista appassionato di arte e musica. Conduce la serata, Gigi Mattarelli, scrittore, editore, giornalista. Interverranno il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Marianna Tonellato e l'assessore al turismo Liviana Zanetti. I posti per la serata sono esauriti.