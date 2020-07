Al Parco della Resistenza di Santa Sofia "La chitarra di Django"

Domenica 2 agosto, alle 21, al Parco della Resistenza di Santa Sofia si terrà il primo degli appuntamenti “Libri al Parco”, organizzati dal Comune di Santa Sofia. Insieme a Giò Belli Jazz Manouche, conosceremo la storia di una grade chitarrista in quello che può essere definito “concerto racconto – racconto concertato”. Letture, musica e immagini, raccontando la storia di Django Rheinhardt (1910 – 1953) che nonostante le avversità della vita non rinuncia ai propri sogni. Già diventato una Star, Django - di origine Sinti - in età giovanissima rimane vittima di un brutto incidente alla mano sinistra. Dopo un anno di ospedali, inventerà un nuovo modo di suonare la chitarra che lo farà passare alla storia come il più grande chitarrista jazz. Lo spettacolo è il racconto di questa storia, 8 letture intervallate da brani di Django e Giovanni Giò Belli. Un intenso racconto musicale di volontà, talento e passione. Sul palco, Giò Belli e Mark Jelli. Ingresso libero. Info e prenotazioni: 349 9503847.