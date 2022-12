Al Pattinodromo show con balli, musiche moderne e tradizione folk romagnola

Il quartiere Ca’Ossi, in collaborazione con l’Associazione “Volontari Parco Incontro”, inizia a preparare i propri residenti alle feste natalizie proponendo un grande spettacolo che allieta e renderà tutti di buon’umore. Domenica 11 dicembre alle ore 15,00 all’interno del pattinodromo del Parco Incontro di via Ribolle, 74, ci sarà l’esibizione di balli, coreografie, fruste dei gruppi “CarababyRocknRoll” di Claudio Chapius ed “Energia Viva” di Vainer Rossi. Ragazzi e giovani si esibiranno in balli su musiche moderne e della tradizione folk romagnola e gli “sciucaren” faranno “volare” le fruste al ritmo cadenzato di valzer, polche e mazurke.

"Le musiche romagnole in particolare e le coreografie proposte sono profondamente radicate nei nostri gusti e tradizioni ed il nostro quartiere, le cui origini sono prettamente rurali col suo portato meraviglioso di memorie che si vuole conservare tutt’oggi, regaleranno un pomeriggio veramente gioioso, divertente e sereno a tutti i partecipanti che invitiamo ad essere numerosi", spiega la coordinatrice del Comitato di quartiere Ca'Ossi, Maria Adele Piazza. L'ingresso è lbero. Lo spettacolo si svolgerà all’interno del Pattinodromo, dotato di numerose sedie e di una tribuna con 300 posti a sedere. L’ampio parcheggio prospiciente l’ingresso agevolerà chi verrà in auto.