Al Pattinodromo una serata speciale dedicata a Sanremo messa in scena dai ragazzi di Forlì Roller

Per chiudere un'altra stagione positiva, lo staff di Forlì Roller pattinaggio ha preparato una serata speciale al pattinodromo Bruno Patrignani imperniata su coreografie su canzoni che hanno fatto la storia del Festival di San Remo. Sabato 15 giugno alle 20, non ci saranno nè Amadeus nè Carlo Conti, ci saranno i 180 ragazzi e ragazze di Forlì Roller, che presenteranno le loro interpretazioni originali delle canzoni che hanno fatto del Festival di Sanremo un momento cult della radio prima e della televisione.

Ci saranno alcuni numeri di spicco come ad esempio il Quartetto (48 anni in 4) recente campione nazionale UISP e AICS e che a luglio sarà ospite di un evento internazionale riservato ai Gruppi spettacolo a Barcellona. Tanta buona musica, tanta allegria e tanto impegno dei ragazzi e ragazze e tanta passione dello staff tecnico per presentare alla città una società che ormai da oltre 40 anni è riferimento per il pattinaggio artistico e corsa.