Al quartiere Spazzoli la presentazione dei due romanzi di Claudia Aloisi

Giovedì 16 Marzo alle ore 17, nella Saletta Polivalente del Comitato di Quartiere in Via Palareti n. 1/bis, Jenny Laghi, in dialogo con l'autrice, presenterà i due romanzi di Claudia Aloisi: "Flavia's end e "Controluce". due storie ambientate in Sardegna, che hanno come protagonista la fotografa belga Estelle Moreau, che indaga su affascinanti misteri che hanno radici nel passato con filamenti che si allungano sul presente.

Claudia Aloisi, nata a Forlì, è laureata in Lettere Classiche e attualmente insegna al Liceo Classico "G. B. Morgagni", Oltre ai due romanzi "Flavia's end" er "Controluce, pubblicati Condaghes, ha collaborato alle raccolte "Cagliari 1970 - Tracce oltre la leggenda", "L'entusiasmo delle donne". e "Giallo in tour 2021".

L'evento è organizzato dal Centro Culturale L'Ortica e dal Comitato di Quartiere Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori.