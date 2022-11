Al Ridotto del teatro Diego Fabbri tornano gli incontri con gli autori: da Mercadini a Giacomo Poretti

Tornano, a partire dal mese di dicembre, gli Incontri con gli autori al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì. L’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri organizzano, per la Stagione 2022/23, sei presentazioni editoriali, programmati accanto ad alcuni appuntamenti di Prosa, Moderno e Family del cartellone teatrale. Tre Incontri in collaborazione con Elena Dolcini di marmo libreria d’arte contemporanea - punto di riferimento non solo locale per appassionati di arte, filosofia, fotografia, design e illustrazioni - e tre appuntamenti in collaborazione con libreria Ubik curati da Paolo Poni.

Gli Incontri con gli autori offriranno preziose occasioni di riflessione e approfondimento su alcune tematiche affrontate negli spettacoli in Stagione. È il caso del primo appuntamento, in programma giovedì 1 dicembre alle ore 18 a cura di Elena Dolcini, con Nicola Feninno, Direttore Editoriale della CTRL di Bergamo, che presenterà i volumi che compongono la Trilogia normalissima (Gli Ultrauomini, I Dimezzati, Gli Estinti) di AA.VV. Ogni libro include racconti, interviste di vari autori e reportage fotografici intorno alla relazione tra una presunta normalità e una supposta pazzia, ai canoni della società e alla singolarità delle persone, e al rapporto tra presente e passato. Temi che saranno poi toccati nella pièce di graphic novel theatre l’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi, interpretata da Claudio Casadio in scena dal 2 al 4 dicembre per la Stagione di Prosa.

Seguiranno poi tanti protagonisti della letteratura e dell’illustrazione contemporanea e noti artisti teatrali – Beatrice Alemagna (4 gennaio), Roberto Mercadini (13 gennaio), Matteo Cavezzali (21 gennaio), Giacomo Poretti (16 febbraio), Federica Iacobelli e Gioia Marchegiani (19 aprile) - che si alterneranno al Ridotto per vivere il Teatro oltre il palcoscenico, adulti e bambini insieme. In questa edizione, infatti, gli Incontri con gli Autori rivolgeranno particolare attenzione ai bambini con due presentazioni a loro dedicate in cui, con le loro famiglie, potranno ascoltare e sfogliare le meravigliose illustrazioni di fiabe molto note come Biancaneve, ma questa volta narrata in prima persona dalla matrigna in Addio, Biancaneve o perdersi insieme nella bellezza di luoghi immaginati o reali nel libro Un posto obliquo.

Tutti gli Incontri con gli Autori sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e saranno disponibili per la vendita le copie dei libri. Informazioni: tel. 0543 26355 , email teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it, www.accademiaperduta.it