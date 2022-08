Al Ristorante Casa Artusi musica ed arte si sincontrano con JoLi&Co, SimoneDavid e Marcello Di Camillo

Venerdì 12 agosto al Ristorante Casa Artusi è in programma un nuovo appuntamento con IncontrArti, evento che realizza un piacevole dialogo tra musica, arte e buon cibo. Dalle ore 20 concerto live del trio acustico JoLi'&Co. esposizione di opere e incontro con gli artisti Marcello Di Camillo e SimoneDavid.

Con le voci di Licia Spazzoli e Giorgia Venditto e la chitarra di Giacomo Ambrosini, il trio JoLi' & Co. ripercorre in chiave acustica alcuni dei brani country, soul e pop più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti. ? Ad accompagnare la performance musicale saranno le opere di Marcello Di Camillo e l'arte di SimoneDavid.

Diplomato in decorazione pittorica all'Accademia di belle Arti di Bologna, Marcello Di Camillo è tra i soci fondatori della società cooperativa “Casa del Cuculo”, con cui svolge laboratori artistici e realizza la direzione artistica di numerosi eventi. Dai murales ai dipinti su lamiera, l'arte di Marcello Di Camillo dialoga con molteplici materiali e location, distinguendosi per personalità ed efficacia comunicativa.

Durante la serata spazio alle opere colorate di SimoneDavid, musicista e pittore surrealista meldolese, di origini toscane, che presenterà le sue creazioni dalle atmosfere giocose e affascinanti, ispirate ai temi del dualismo e dell'onirico. Un viaggio nell'arte tra sogno, favola e racconto. ?

Informazioni: Ristorante Casa Artusi tel. 0543 748049