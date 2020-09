Al San Domenico la musica interpreta il “viaggio finale” di Ulisse

Domenica 27 settembre alle 11.30 si tiene il concerto dell'Orchestra giovanile “Orcreiamo” nel Chiostro dei Musei San Domenico di Forlì.

Il viaggio, la crescita, l’espressività, visti con gli occhi dei giovani artisti dell’Orchestra giovanile “Orcreiamo”. L’evento/concerto sarà il “viaggio finale” di Ulisse. Un percorso musicale “guidato” dai fiati dell’Orchestra Maderna in formazione decimino, che parte dal compositore Gioacchino Rossini (1792), con la sua brillante ouverture dalla “Cambiale di Matrimonio”, passa dalla visione più romantica di Charles Gounod (1818), in cui il flauto si contrappone ai legni in maniera solistica, per giungere al decimino di Joachim Raff (1822), con una struttura sinfonica in 4 movimenti. Mentre la scrittura per ottetto di fiati è stata affrontata da molti grandi compositori come Mozart e Beethoven, il decimino, con l’aggiunta della coppia di flauti, è una formazione più desueta, ma molto interessante per la varietà dei colori che emergono.

La partecipazione dei giovani strumentisti di “Orcreiamo”, nell’esecuzione di musica da camera (1 flauto, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti e 2 corni), rappresenta un percorso di creatività e di consolidamento del gruppo, basato sul confronto diretto e sulla collaborazione artistica. Le opere prime dei giovani compositori saranno l’esperienza tangibile di un viaggio creativo condiviso frontalmente e non filtrato dai moderni mezzi di comunicazione. Ad indicarci la via, le piacevoli narrazioni di una voce che ci guiderà verso un porto sicuro.

Ingresso concerto € 5,00. Prenotazioni: info@centrodiegofabbri.it 0543/30244 – 328 2435950. Al termine del concerto, dopo l'aperitivo, sarà possibile partecipare alla Visita Guidata alla grande Mostra. Visita guidata-ingresso (biglietto mostra + guida) € 15,00.