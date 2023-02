Al “San Luigi Comedy Night” arriva Daniele Tinti con il suo nuovo live show “Crossover”

In collaborazione con l'artista Alessandro Ciacci, alla Sala San Luigi di Forlì prosegue la rassegna “San Luigi Comedy Night”: la più importante rassegna di Stand Up Comedy Show della città, new wave della comicità italiana,che parte dall'analisi della società e dell'attualità per fare ridere e riflettere allo stesso tempo.

Dopo il successo della serata del 26 gennaio con Alessandro Gori, secondo artista ospite del “San Luigi Comedy Night” sarà Daniele Tinti che nel suo nuovo live show di Stand Up Comedy “Crossover”, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 21.00, trova il filo conduttore della risata tra le esperienze più profonde, significative, tragiche e divertenti della vita ai nostri giorni.

Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce prestissimo a l’Aquila, dove rimane per 18 anni, per poi tornare nella capitale. Partecipa a diversi programmi comici come "Natural Born Comedians" e "Stand Up Comedy" su Comedy Central e "Battute?" su Rai2.

Il suo podcast "Tintoria" su Youtube e Twitch è tra i più seguiti dagli appassionati di Stand Up: insieme a Stefano Rapone, intervista i nomi più interessanti della scena comica e musicale italiana. Nel 2020 partecipa al tour estivo "Let's Comedy SummerTrip" esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città d'Italia. Nel 2021 il suo special viene distribuito da Amazon Prime Video all'interno della serie "Italian Stand Up".

A chiudere la rassegna sarà l’apprezzatissimo comico romagnolo Eleazaro Rossi, forlimpopolese di origine, oggi tra i grandi volti della stand up comedy italiana, che si esibirà al San Luigi in 4 repliche: giovedì 30 marzo e venerdì 31 marzo ore 21.00, sabato 1° aprile alle ore 19.00 e alle ore 21.30.

La rassegna è organizzata con il contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Comune di Forlì, in collaborazione con Il Cacofonico, ristorante L’Amorosina di Forlì e la Birreria Bifor Forlì, che sarà presente a tutte le serate con uno stand di birre alla spina selezionate per l’occasione.

Biglietti acquistabili online. Info sul sito www.salasanluigi.it