Al sorgere del sole, invenzioni a due voci con Stefano Senni e Arturo Stalteri a Bertinoro

Domenica 8 agosto, appuntamwnto all'alba, alle 06:05, nel Cortile della Rocca, Bertinoro con il concerto "Invenzioni a due voci" con Stefano Senni; conduce Arturo Stalteri.

Ancora un concerto all’alba di Entroterre Festival, al sorgere del sole con le note di Stefano Senni e la conduzione di Arturo Stalteri. Il format originale ‘invenzione a due voci’ (ispirato da delle composizioni omonime di J. S. Bach) è molto semplice e tende, come per Bach, a costruire un dialogo ragionato tra le diverse voci in campo: il conduttore, farà ascoltare al pubblico e ai musicisti coinvolti, una serie di brani di vari autori e di vari generi. Al termine di ogni brano, il musicista improvviserà sul tema appena ascoltato assecondando la propria cultura e la propria sensibilità musicale.

Al termine del concerto sarà servita una colazione naturale a tutti i partecipanti. Il modo migliore per iniziare la giornata, immersi nella natura delle albe ridenti. Musica e gusto all'alba in Rocca a Bertinoro. Il concerto, l’alba, la colazione.

STEFANO SENNI

Contrabbassista. Ha cominciato a suonare il contrabbasso a 20 anni. Ha un diploma conseguito presso i Civici Corsi di jazz di Milano, anche se si considera più che altro un autodidatta. E' membro stabile, tra le innumerevoli collaborazioni, del collettivo ElGallorojo, del Parco Della Musica Jazz Lab diretto da Enrico Rava, del quintetto "I Visionari" di Stefano Bollani. E' presente in oltre 100 incisioni discografiche. Nel 2011 ha vinto il referendum nazionale indetto dalla rivista "Insound" nella categoria Contrabbasso. Ha insegnato contrabbasso jazz nei Conservatori di Rovigo, Padova, Ferrara e Brescia. Inoltre ha tenuto lezioni e masterclasses in varie parti del mondo, per esempio : Coimbra (Portogallo) - Sitio de Sons; Nis (Serbia) - Nisville; Hamburg (Germania) - Birdland; Saskatoon (Canada) - TD High School Jazz Intensive. Dal 2012 è insegnante di contrabbasso jazz del Summer Jazz Workshop a Chioggia (Italia), patrocinato da VenetoJazz e come parte integrante della faculty di insegnanti della New School of Music di New York.

ARTURO STALTERI

Arturo Stàlteri, romano, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Alfredo Casella de L'Aquila. Ha studiato a Roma con Vera Gobbi Belcredi, a Parigi con Aldo Ciccolini e ha frequentato, come allievo effettivo, i corsi di perfezionamento di Vincenzo Vitale e Konstantin Bogino. Ha composto musica per cinema, teatro e balletto.

Stàlteri ha cominciato a farsi conoscere con i Pierrot Lunaire, un gruppo che, nella seconda metà degli anni ’70, seppe mediare tra rock e classicismo. Ha iniziato poi una carriera come solista.

Il suo ultimo lavoro si intitola “Trilogy”. E’ in corso di pubblicazione una nuova incisione discografica.

Sue composizioni appaiono in numerose raccolte. S

Per info e biglietti: tel. 051 0217824

Ingresso €5,00 con colazione inclusa

gratuito per i residenti del comune di Bertinoro

Prenotazione biglietti

