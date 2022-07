Al “Summer Jazz Fest” di Santa Sofia l'omaggio a Charles Mingus

La seconda edizione del “Summer Jazz Fest”, progetto dell’Associazione dai de jazz col patrocinio ed il contributo del Comune di Santa Sofia, col quale l’Associazione ha una collaborazione ormai pluriennale, prosegue martedì 26 luglio alle 21.30 col concerto “Charles Mingus ‘Beneath the Underdog’” all’Arena Parco della Resistenza.

Un evento in cui le parole accompagneranno lo snodarsi dei brani del contrabbassista di Nogales, nel centenario della nascita (1922). Cresciuto nel ghetto di Watts, L.A., Mingus ha messo in musica la sua condizione esistenziale, il suo personale essere “Beneath the Underdog”/ “Peggio di un bastardo”, dal titolo del suo libro: il suo modo di suonare il contrabbasso, dolce e irruento insieme, caratterizza le sue composizioni, fatte di ballad struggenti (Goodbye Pork Pie Hat) ed esplosioni di solismi vibranti, tese fra ratio e libertà espressiva. Da quella difficile condizione iniziale Charles Mingus ha trovato nella musica la chance per esprimere pienamente il suo “In other word I am three”/ “In altre parole sono tre (persone)”, come lui stesso dice di sé. Mingus è stato un bassista di grande virtuosismo nell’accompagnare musicisti come Charlie Parker e leader di gruppi in cui metteva in atto la sua idea di jazz: brani in cui si alternassero scrittura e free, come in Pithecantropus Erectus. L’intento della sua poetica era proprio questo: suscitare una tensione che esaltasse solisti come Eric Dolphy, Clifford Jordan, Clark Terry, Jackie McLean, Max Roach, Mal Waldrom, Bill Evans, Jackie Byard, Dannie Richmond, Don Pullen, George Adams, Jack Walrath, fra i tantissimi che hanno suonato con lui.



La narrazione di Alberto Antolini si muoverà in questo mondo musicale, in stretto interplay con un gruppo formato da: Simone La Maida, sassofonista raffinato e sanguigno, compositore e arrangiatore, è primo sax alto della New Color Big Band di Massimo Morganti; dotato di un linguaggio personale, contemporaneo, di grande verve improvvisativa, col suo Trio (con Gabriele Evangelista, Alessandro Paternesi) ha recentemente editato “Give’n take”; Marcello Abate, chitarra, è uno degli indiscussi giovani talenti del jazz italiano, caratterizzato da uno stile moderno, aperto alle contaminazioni e con l’orecchio sempre teso verso gli standard del jazz; Mauro Mussoni, contrabbassista e compositore, energico e con una cavata magistrale, ha recentemente pubblicato “Follow the Flow” col suo quintetto (2021); Andrea Grillini, batterista, ha suonato e collaborato in giro per il mondo con David Murray, Ken Vandermark, Fabrizio Puglisi, Carlo Atti, fra i tanti; possiede un “battito” centrale e poliritmico al tempo stesso; Sara Jane Ghiotti, raffinata interprete, col suo canto sa viaggiare attraverso i confini di diversi mondi culturali e musicali; ha recentemente pubblicato l’album “Non siamo tutti eroi”, dedicato a Piero Ciampi (2022).



Per le date del “Summer Jazz Fest” è possibile prenotare: on line sulla piattaforma DO IT YOUSELF - via tel. al 349 9503847 - via Whatsapp o SMS al 340 5395208 - nicolacataldo@alice.it. Info: https://www.artusijazzfestival.com/eventi/santa-sofia-summer-jazz-fest-2022/. Interi € 10. Ridotti € 8: Under 20 - Soci Ass. Culturale dai de jazz - Studenti Scuole di Musica Corpo Bandistico Cesare Roveroni.