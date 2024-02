Al Teatro Comunale di Predappio ecco "E.g.o - L'arte della felicità" con Lorenzo Balducci

Domenica 10 marzo, alle 21, il Teatro Comunale di Predappio ospiterà lo spettacolo "E.g.o - L'arte della felicità" di Riccardo Pechini e Mariano Lamberti con Lorenzo Balducci, per la regia di Mariano Lamberti. Prendendo spunto dalla celebre frase di Ungaretti “Spero che la morte mi colga vivo”, E.G.O. passa in rassegna le tragicomiche strategie con le quali rifuggiamo dal pensiero della nostra dipartita (che non si declina solo come paura della morte fisica ma anche freudianamente come paura del cambiamento, dell’invecchiamento, della solitudine e dell’abbandono). Come negli altri spettacoli, non mancheranno incursioni nella filosofia e nella letteratura, passando in rassegna, sempre in maniera divertente, le teorie “scientifiche” più originali su cosa ci attende nell’aldilà, gli esperimenti più bizzarri o, all’opposto, i riti più affascinanti di alcune tradizioni popolari italiani riguardanti il culto dei morti. Lo spettacolo, scritto come i precedenti da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti, trova in Lorenzo Balducci un interprete ideale, capace con il suo grande talento di performer di divertire pur trattando temi importanti, passando con disinvoltura da Heidegger e Hillman a un lipsynch di Paola e Chiara.