Al Teatro Comunale di Predappio lo spettacolo "Bar Stella e Bar Regina"

Sabato 18 marzo, alle 21, il Teatro Comunale di Predappio ospiterà "Bar Stella e Bar Regina" della Compagine di San Tomè. Il bar di un piccolo centro è una sorta di mondo parallelo, nel quale, rispetto alla realtà esterna, si vive una socialità più ispirata dall’indole e dalle convinzioni personali. Gestori e avventori partecipano inconsciamente a una commedia, a volte contraddittoria, in cui ognuno di loro recita se stesso. Bar Stella e Bar Regina rappresentano due diversi spaccati in chiave comica, dai contenuti quanto meno insoliti e caratterizzati dal “meccanismo dell’equivoco”. Coinvolti in vicende del tutto inattese, gli attori-personaggi metteranno a nudo i rispettivi caratteri e, inevitabilmente, le proprie fragilità. Ingresso unico: 8 euro.