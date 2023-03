Al Teatro dei Sozofili di Modigliana il palcoscenico è dedicato alla musica con Danilo Rossi & Gipsy Project Duo.

È una serata dedicata alla musica quella in programma sabato 25 marzo alle 21 al Teatro dei Sozofili di Modigliana. I protagonisti sono Danilo Rossi, per 36 anni prima viola dell'Orchestra del Teatro alla Scala, e Albert Florian Mihai alla fisarmonica.

Lo spettacolo è un crossover tra il repertorio classico dell'est e il folk del mondo gitano. Questo connubio artistico rappresenta una scelta coraggiosa che unisce generi musicali apparentemente cosi? lontani: un esempio in cui le differenze culturali si fondono in un percorso musicale arricchendone le rispettive esperienze artistiche. Un ensemble dalle mille sfaccettature ed estremamente versatile che interpreta, tra gli altri, brani di Dvorak, Brahms e Bartok, tre pilastri della storia della musica, accomunati dal fascino verso il ricco repertorio folkloristico della tradizione gitana. Un viaggio a Est, tra ritmi forsennati e una continua sfida di note. Così Danilo Rossi: "Ho voluto capire il mondo rom e mi sono fatto affascinare dai racconti degli zingari. Perche? fra loro si chiamano cosi?, in barba agli stereotipi. E oggi ambisco a farmi eleggere zingaro ad honorem".

Danilo Rossi, viola

Allievo di alcuni tra i piu? importanti Maestri di viola (Fabrizio Merlini, Piero Farulli, Dino Asciolla, Yuri Bashmet) e di musica da camera (Paolo Borciani e il Trio di Trieste), si diploma a 19 anni con il massimo dei voti e appena diplomato supera il concorso per Prima Viola Solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, divenendo il piu? giovane strumentista nella storia del teatro milanese ad aver ricoperto tale ruolo. Da quel momento la sua carriera sara? costellata da incontri, concerti, festival, recital che lo porteranno in tutto il mondo, esibendosi nei piu? importanti teatri e nelle piu? prestigiose sale da concerto. Ha spaziato in innumerevoli generi musicali con collaborazioni con grandi artisti jazz o dell’universo pop.

Albert Florian Mihai, fisarmonica

Nasce in Romania nel 1976 da una famiglia di musicisti zingari Rom. E? il padre, fisarmonicista, che a soli 5 anni gli regala una fisarmonica giocattolo da cui Albert comincia a fare musica “a orecchio”. A 10 anni inizia a suonare ai matrimoni e successivamente nelle piu? grandi e prestigiose orchestre popolari del suo paese. Comincia a viaggiare nell’Europa occidentale per suonare e conoscere altre realta? musicali passando per Italia, Francia, Germania, Spagna, Olanda, fino a stabilirsi a Roma, dove con i suoi conterranei forma il quartetto Taraf de Metropulitana. Successivamente lavora per la televisione, sia nei canali Rai che in quelli Mediaset, e infine si unisce all'Orchestra di Moni Ovadia.

Informazioni

Tel. 3481544901 , e-mail: teatrosozofili@ater.emr.it, www.ater.emr.it . Biglietteria Lunedì e venerdì dalle 10 alle 13. Mercoledì dalle 16 alle 19. Nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione. Prevendita on line su www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket (si applicano i diritti di prevendita). I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.