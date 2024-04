Al teatro dei Sozofili di Modigliana il videoclip "La Collina"

Un video per una canzone dedicata al paese, Budri canta “La Collina”. Appuntamento sabato 4 maggio alle ore 21, al teatro Sozofili a Modigliana. Un progetto nato dall'amore per il proprio territorio, in particolare per le amate colline martoriate dai noti eventi di maggio 2023. Da questo sentimento il cantautore modiglianese Roberto Budrioli, nome d’arte Budri ha creato testo e musiche del brano “La collina” per il quale è stato realizzato il Videoclip- Cortometraggio dal Team NG Video di Nicolas Galeotti e con i collaboratori Alessandra Rontini e Enrico Rontini come direzione della fotografia. Si ringrazia inoltre per la disponibilità la famiglia Rabiti Libero e una delegazione dei ragazzi delle scuole medie, per aver partecipato al video. L’opera sarà donata al comune di Modigliana e resa disponibile per associazioni, scuole, cittadini e per chiunque intenda adoperarsi per la promozione del territorio.

Il videoclip verrà presentato sabato 4 maggio alle ore 21 presso il Teatro Dei Sozofili di Modigliana, dove oltre al video, si potrà assistere al concerto di Budri. Il cantautore Modiglianese sarà accompagnato dalla sua band, di cui fa anche parte Daniel Angelini che è stato chitarrista e vocalist di Ivan Graziani e che accompagna il cantautore modiglianese Budri nella tournée dell’ultimo album “La fine dei giochi”. Durante la serata sarà possibile richiedere, su chiavetta USB, il videoclip “La Collina”.