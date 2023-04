Al Teatro dei Sozofili di Modigliana si chiude la stagione con lo spettacolo "Cos’è un Gap? Dialogo ludico sulla Liberazione"

Venerdì 21 aprile alle 21 termina la programmazione della stagione teatrale di Modigliana con lo spettacolo Cos’è un Gap? Dialogo ludico sulla Liberazione. Un bambino dei nostri giorni si mette in relazione con le visioni, i pensieri e le azioni di Pin, il ragazzino monello e vagabondo protagonista de Il sentiero dei nidi di ragno, il primo romanzo di Italo Calvino, ambientato durante la Resistenza tra i partigiani delle montagne liguri.

L’andamento dello spettacolo nasce dall’intuizione anti-retorica di Calvino, il cui romanzo viene elaborato in modo da poter entrare in dialogo con il giovane protagonista, che si trova a mettersi in gioco in prima persona conducendo una vera e propria “partita letteraria” con gli spettatori. Il bambino si lancia in un salto temporale per coinvolgere il pubblico in una specie di tombola formata da 90 frasi estratte dal libro di Calvino, una serie di analogie intorno al Sentiero dei nidi di ragno in cui i partecipanti devono cogliere battute mancanti e significati nascosti. Tra parole misteriose e anime inquiete, lo spettacolo parte dallo sguardo del giovane Pin per arrivare al pubblico attraverso quella spinta elementare che porta ogni essere umano a combattere per non essere più umiliato, percorrendo i sentieri della rivolta per far nascere immagini e pensieri autonomi che ogni spettatore compone nel proprio spazio segreto: in quella parte di sé dove si custodisce quella “ferita segreta per riscattare la quale combattiamo”.

Nel 2022 ha debuttato una nuova versione dello spettacolo, rielaborata in avvicinamento al centenario della nascita di Calvino che si celebra nell’ottobre del 2023, con un nuovo cast che vede nel ruolo di Pin il piccolo Ahmed, nato a Bologna da genitori tunisini, la cui relazione con la storia partigiana sollecita ulteriori salti di immaginario.

Commenta il Sindaco di Modigliana Jader Dardi: “Si chiude questa prima stagione teatrale realizzata in collaborazione con ATER Fondazione che ci ha permesso di entrare in un importante circuito regionale. Una stagione che ha visto tornare le persone a teatro, allo spettacolo dal vivo, che più di altri settori ha risentito delle restrizioni negli anni della pandemia. Vogliamo proseguire questa collaborazione che ha inserito la programmazione del nostro teatro in un palinsesto di grande respiro e ha visto una buona partecipazione del pubblico locale. Molto bella e apprezzata la rassegna Sciroppo di teatro, dedicata ai più piccoli, tante le famiglie che hanno accolto con favore questa iniziativa. Così come la rassegna dialettale, una sorpresa piacevole e divertente, un modo per valorizzare la tradizione e dare spazio alla recitazione amatoriale. Ringrazio tutte le compagnie e gli artisti che hanno partecipato e in particolare l'organizzazione di ATER Fondazione per il prezioso supporto e mi auguro che il nuovo cartellone possa trovare un ancor maggiore gradimento del pubblico che con la sua partecipazione ha premiato questa prima stagione”.

“La nuova collaborazione con Modigliana - aggiunge il direttore di ATER Fondazione Roberto De Lellis - costituisce un ulteriore importante tassello della nostra azione a sostegno dei Comuni e dei teatri di piccole e medie dimensioni. Lo scopo di ATER è infatti promuovere la diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme, la crescita del pubblico e la formazione degli spettatori, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite, il supporto ai soci nello sviluppo delle attività e nella diffusione della cultura teatrale, per garantire ai cittadini un’offerta culturale e di spettacolo in modo diffuso sui territori, che non si limiti alle realtà di maggiori dimensioni. ATER si impegna a sostenere e sviluppare questo obiettivo mettendo in campo tutte le competenze e gli strumenti di cui dispone, la cui realizzazione può avvenire solo attraverso una forte collaborazione con gli enti locali. Per riportare sul palcoscenico del Teatro dei Sozofili lo spettacolo dal vivo e poter raggiungere diverse tipologie di pubblico è stato proposto un cartellone di sei titoli tra prosa e musica a cui si sono aggiunti i tre appuntamenti di Sciroppo di teatro per coinvolgere il pubblico delle famiglie, e la rassegna del teatro dialettale per coinvolgere le associazioni amatoriali del territorio. Stiamo già lavorando alla stagione del prossimo anno che confermerà le aspettative del pubblico che ha seguito con interesse questa prima esperienza di collaborazione”.

Informazioni di biglietteria

Teatro dei Sozofili piazzale Enrico Berlinguer, 23 Modigliana . Tel. 3481544901 , e-mail: teatrosozofili@ater.emr.it . www.ater.emr.it