Al Teatro dei Sozofili lo spettacolo "Ossicini"

Secondo appuntamento al Teatro dei Sozofili con "Sciroppo di Teatro". Domenica 3 marzo alle 17 arriva lo spettacolo "Ossicini" della Compagnia Rodisio /Solares Fondazione delle Arti. Questa storia parla di un incontro, uno di quegli incontri indimenticabili che restano per sempre. Una bambina molto piccola e una vecchia molto vecchia, un mucchietto d’ossa sparso qua e là e una casa da ritrovare. C’è una donna che vive in un luogo nascosto che tutti conoscono ma pochi hanno visto. Pare in attesa di chi si è perduto. Ha molti nomi, la donna delle ossa, la raccoglitrice, la vecchia saggia, quella che sa, ma tutti la conoscono come la loba, la lupa. L’unica sua occupazione è la raccolta di qualcosa di molto particolare, setaccia le montagne e i letti prosciugati dei fiumi alla ricerca degli ossicini dei lupi che, grazie al suo canto, tornano in vita e ricominciano a correre. Una fiaba che racconta il prendersi cura delle radici, prendersi cura degli altri e del mondo in cui viviamo.