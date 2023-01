Al teatro della Sala Don Bosco torna in scena lo spettacolo Ciccioni

Venerdì 20 gennaio alle ore 20:45 al teatro della Sala Don Bosco di Forlì (via Ridolfi 29) torna in scena lo spettacolo "Ciccioni", nella nuova versione scritta e diretta da Stefania Polidori. Le musiche inedite sono state create dal musicista-fotografo Stefano Nardi e la locandina, che riporta un suo scatto, è stata composta graficamente dal web designer Michele Tassiello.

"Ciccioni" è uno spettacolo teatrale unico nel suo genere, in quanto nasce da un percorso di teatroterapia sul tema dell'obesità: in scena i pazienti-attori/attrici della Unità Operativa di Chirurgia Endocrina dell'Ospedale Morgagni–Pierantoni di Forlì, diretta dal primario Dott. Alberto Zaccaroni, sono accompagnati dalla musica del loro chirurgo-sassofonista Dario Bettini. Il progetto nasce da un'idea di Caterina Rondelli - che ha ricoperto il ruolo di psicologa e psicoterapeuta del reparto – ed è stata recepita inizialmente da Stefania Polidori e Denio Derni. Negli anni lo spettacolo si è fortemente rinnovato avviando un cammino che ha sempre più coinvolto e sensibilizzato la cittandanza (come mostrano le numerose repliche in teatri, città, scuole e recentemente anche presso la Casa Circondariale di Forlì) verso un tema sociale come l’esclusione e la discriminazione delle persone obese.

La regista Stefania Polidori ha arricchito lo spettacolo inserendo nuovi contributi e nuove interpretazioni che sempre più allargano lo sguardo degli spettatori e lo stesso coinvolgimento degli attori/attrici-pazienti. “I Ciccioni” si raccontano catarticamente confidando al pubblico i loro drammi personali, trasmettendo a chi li ascolta il messaggio di una condizione, quella dell’obesità, dietro cui spesso si nascondono storie di sopraffazione, abusi, bullismo, emarginazione. L’arte li ha aiutati a liberarsi dalla prigione delle loro ossessioni e ad affrontare le loro angosce. Si tratta di un teatro che fa bene a chi lo fa e a chi lo guarda. Oggi i protagonisti (riunitisi nell’associazione “Amando” Associazione Malattie Endocrine e dell’Obesità) si sono trasformati in veri attori/attrici e calcare il palcoscenico è diventato una necessità.

Lo spettacolo si propone come un costante percorso di ricerca e rinnovamento capace di evolvere e mutare nel tempo. Vuole rappresentare il significato di un cambiamento sempre possibile per quanto difficile. Per questo l'edizione attuale si presenta ricca di novità grazie all'ingresso di nuovi attori protagonisti. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 329 2986212. Ingresso a offerta libera (www.compagniasartoriateatrale.it e www.associazione-amando.blogspot.com).