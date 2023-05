Al teatro di Meldola una serata per raccogleire fondi con lo spettacolo "After Juliet".

Il Teatro Dragoni di Meldola ospiterà domenica 28 maggio, alle ore 21.00, "After Juliet".Lo spettacolo, promosso da Proloco Città di Meldola in collaborazione con la Scuola di Teatro La Filarmonica di Magliano, per la regia di Gianfranco Boattini, è tratto dall'opera di Sharman Mac Donald.

La serata, fortemente voluta dal neo eletto Presidente di Proloco Città di Meldola Omar Selvi in collaborazione con il Comune di Meldola, sarà occasione per offrire un momento di intrattenimento per tutta la cittadinanza. La serata è ad offerta libera; i fondi raccolti saranno destinati per l'emergenza alluvione che ha colpito Meldola.