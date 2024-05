Al Teatro Diego Fabbri 350 studenti si esibiscono in uno spettacolo musicale presentato da Vito

L'Associazione “Roveroni” di Galeata e S.Sofia propone, a conclusione dell’a.s. 2023-24, un evento di grande respiro educativo e culturale: 350 ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado si esibiranno sul palco del teatro Diego Fabbri, alla presenza di genitori, docenti, Dirigenti scolastici e autorità locali. Gli studenti appartengono ai seguenti Istituti comprensivi: IC 1, 2, 3, 5 6 e 7 di Forlì, Meldola, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Predappio, Forlimpopoli, e un Istituto della provincia di Ravenna, Brisighella.

Tali scuole sono in rete attraverso il partenariato tra esse e l’Associazione Roveroni, grazie al bando sull’educazione musicale promosso dalla Regione Emilia Romagna e co-finanziato dal fondo sociale europeo plus; ciò ha permesso la realizzazione di progetti di musica all’interno della scuola pubblica, rivolti a tutti gli studenti che ne fanno richiesta. Dunque la musica rappresenta uno strumento privilegiato di inclusione, poiché rivolta a tutti indistintamente, senza discriminazioni di genere, con il fine di “perseguire le pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni”, favorendo inoltre la relazione e l’integrazione di alunni con disabilità o in condizione di svantaggio personale e sociale.

Obiettivi del progetto: creare una collaborazione e occasioni di incontro fra Istituti scolastici affini, realizzare una programmazione integrata fra diversi soggetti pubblici e privati del territorio (Regione, Scuola Pubblica, Associazioni); diffondere fra i giovanissimi l’interesse verso lo studio strumentale, inteso come impiego/investimento del proprio tempo libero verso l’ accrescimento della propria cultura nell’ambito artistico; orientare i giovani verso la valorizzazione dei loro talenti e delle loro attitudini.

La platea di studenti, famiglie, docenti che circuitano intorno alla scuola, rappresenta un vero e proprio micro-cosmo, ciò permette di vivere le esperienze educative nate in seno alle diverse realtà scolastiche in maniera partecipata e condivisa. Inoltre, la creazione di reti fra scuole e l’uso delle nuove tecnologie, permette una capillare diffusione dei contenuti al di là della performance dal vivo. L’intento che muove gli ideatori del progetto è sicuramente quello di promuovere sempre di più il dialogo fra realtà educative affini, pertanto le scuole coinvolte saliranno sul palco del Diego Fabbri per condividere un importante momento, non solo dedicato alla musica, ma soprattutto al confronto con realtà simili fra loro. Le iniziative rivolte ai ragazzi e incentrate sulla musica fanno si che essa diventi autentico strumento di integrazione fra giovani appartenenti a realtà territorialmente e culturalmente affini, un “ponte” che permette la reciproca conoscenza, abbatte pregiudizi, crea relazioni e forme alte di rispetto reciproco.

Il progetto si rivolge alla fascia di età 9-14 anni, provenienti dal tessuto sociale dei paesi coinvolti. Il concerto finale racchiude in sé obiettivi e motivazioni educative: realizzare una programmazione integrata fra istituti in merito a linee guida e obiettivi disciplinari, offrire ai ragazzi opportunità educative volte a perseguire la conoscenza di sé e degli altri, la realizzazione individuale, lo sviluppo di attitudini personali; promuovere l’educazione fra pari; rafforzare l’auto-stima e la motivazione.

I promotori dell’iniziativa credono fermamente che la realizzazione di questo concerto aiuti gli studenti a: vivere l’esperienza musicale di insieme come momento di relazione, confronto e condivisione, nel rispetto delle peculiarità e delle differenze; vivere attraverso la musica la dimensione della socialità come “luogo ideale” in cui ogni differenza viene accolta e valorizzata; acquisire strumenti di conoscenza, valorizzazione della creatività e della partecipazione, lo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità, il riconoscimento delle proprie radici musicali; trovare nella pratica strumentale collettiva occasione per sviluppare competenze in ambito musicale.

Nella giornata di mercoledì 29 maggio i 350 studenti provenienti dagli istituti comprensivi svolgeranno una prova pomeridiana del proprio repertorio, di seguito i rappresentanti delle diverse orchestre si uniranno sul palco del Diego Fabbri per la prova di due brani di insieme, in accompagnamento del coro (90 ragazzi). Ad essi si unirà il coro di tutti i partecipanti che canteranno dalla platea: terminate le prove, seguirà lo spettacolo finale (ore 18,15), alla presenza di familiari e di tutte le autorità appartenenti alle diverse realtà coinvolte (Sindaci, Assessori, dirigenti, docenti). Lo spettacolo sarà presentato dall’attore Vito Bicocchi.

Il partenariato tra istituti comprensivi della Provincia e la “Roveroni” trova la propria ragion d’essere nella condivisione di obiettivi educativi comuni, incentrati sullo studio della musica e rivolto in particolare alla fascia di età 9-14 anni; la performance pubblica finale rappresenta inoltre la forma privilegiata di condivisione con il territorio di ciò che ogni istituto ha realizzato nei mesi precedenti: programmazione di obiettivi, incontri, lezioni, confronto fra docenti e dirigenti. Genitori e studenti, Presidi e Amministratori locali, grazie a simili iniziative, possono trovare inoltre ulteriori forme di collaborazione per consolidare i rapporti fra scuola e tessuto sociale.

Lo spettacolo è a invito, per info: associazioneroveroni@gmail.com..