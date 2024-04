Al Teatro Dragoni una sfilata di moda per aiutare il progetto Margherita dello Ior

Domenica 14 aprile 2024, alle ore 18.00, presso il Teatro Dragoni di Meldola, piazza Felice Orsini, si svolgerà una la sfilata di moda a scopo benefico organizzata dal Lions Club Forlì Host, dal Leo Club Forlì, con il patrocinio oneroso del Comune di Meldola. Il ricavato di quella che sarà l’undicesima edizione della manifestazione andrà a favore del “Progetto Margherita”, con il quale l’Istituto Oncologico Romagnolo offre gratuitamente una parrucca (e la consulenza di una parrucchiera professionale per aiutare nella scelta) alle donne che durante la malattia oncologica affrontano il momento della caduta dei capelli, causata dai trattamenti chemioterapici.

Si tratta questo di un momento difficile da accettare per molte donne, a tal punto da avere ripercussioni sul proprio benessere psico-emotivo. Incide, infatti, in maniera significativa sulla percezione della propria immagine, ma è allo stesso tempo un segnale chiaro e visibile esternamente della presenza della malattia. Tutto ciò non va considerato solo come una mera “questione estetica”, ma come un momento davvero delicato e tormentato per le donne. In occasione della sfilata presenteranno le proprie collezioni per uomo, donna, sposa e bambini, compreso gioielli e occhiali, le seguenti attività di Forlì: Zoe, Califa, Gioielleria Il Brillante, Ottica Gallery e Le Occasioni dell’Impronta di Terra del Sole. La Fioreria L’Oasi (Forlì) curerà gli addobbi floreali.

Alla miglior riuscita della manifestazione, che sarà presentata da Fiorella Maria Mangione e Andrea Bassi con esibizione durante l'intervallo di ballerini di tango della Scuola Baila, si sta impegnando un gruppo composto da Annamaria Vincenzi Vicino, che ne curerà la regia, Manuela Asioli, Andrea Mariotti e Giancarlo Giusti, mentre Gabriele Zelli curerà le pubbliche relazioni. Determinante sarà l'apporto del Comune di Meldola che attraverso il sindaco Roberto Cavallucci ha stabilito di concedere gratuitamente il Teatro Dragoni Ingresso 10 euro. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.