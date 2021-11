Al Teatro Mentore di Santa Sofia la proiezione del docufilm "Le scelte di Nadia"

Sabato 6 novembre, alle 21.00, presso il Teatro Mentore di Santa Sofia è in programma la proiezione del docufilm "Le scelte di Nadia", di Gian Luigi Melandri, Fausto Pullano e Silvia Savorelli, dedicato alle staffette di Santa Sofia. L'evento rientra nell'ambito delle celebrazioni per la liberazione di Santa Sofia (avvenuta il 18 ottobre 1944) ed è organizzato da Comune e ANPI di Santa Sofia.

“La prima proiezione di questo docufilm era in programma per la primavera del 2020 ma, purtroppo, anche in questo caso l'emergenza sanitaria ha stravolto i nostri piani – dice l'assessora alla cultura di Santa Sofia Isabel Guidi. Abbiamo, quindi, deciso di celebrare la liberazione di Santa Sofia con una serie di iniziative, tra cui rientra appunto la proiezione del docufilm: è un modo per ricordare le partigiane e le staffette di Santa Sofia, a cui teniamo molto e a cui abbiamo anche dedicato un roseto all'interno del Parco della Resistenza.”

Nel docufilm sono riportate le testimonianze della partigiana “Nadia” (Giuseppina Venturini) e le interviste a Eleonora Nanni e Nara Lotti, staffette dell’8^ Brigata Garibaldi. “Oltre a loro, il docufilm ricorda anche molte altre donne di Santa Sofia che hanno coraggiosamente affrontato i pericoli dell’essere staffetta, partigiana, infermiera, a sostegno della Resistenza e della Lotta di Liberazione – commenta Liviana Rossi, presidente di ANPI Santa Sofia. A tutte loro dedichiamo con profondo rispetto, riconoscimento e gratitudine questo lavoro, come testimone che potrà custodire la memoria del contributo fondamentale che le donne hanno dato alla costruzione dell’Italia libera e democratica.”

L'evento è ad ingresso libero, prenotazioni al numero 349 9503847. Green pass obbligatorio.