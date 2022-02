Al teatro parrocchiale di Vecchizzano si parla di speranza con don Erio Castellucci e don Enrico Casadei Garofani

“La speranza non è ottimismo!”: incontro con don Erio Castellucci, Vescovo delle Diocesi di Modena - Nonantola e di Carpi e vicepresidente CEI e don Enrico Casadei Garofani, vicario della Diocesìi di Forlì- Bertinoro. L'appuntamento è per lunedì 21 febbario alle ore 20 e 45, in presenza presso il salone della Parrocchia di Vecchizzano o in collegamento su Canalae Youtube Pastorale Sociale Diocesi Forlì – Bertinoro.

"Sentinella quanto resta della notte? La domanda del profeta Isaia risulta quanto mai attuale nel tempo di incertezze in cui stiamo vivendo. La speranza viene spesso confusa con l'ottimismo dell'attesa o, ancora peggio, con l'illusione che si possa ritornare indietro al passato, mentre l'unico tempo di cui disponiamo è il presente. Non sappiamo quando finirà la notte ma possiamo trascorrerla con la certezza che arriverà il mattino, questo è lo spirito che dovrebbe animare le persone di buona volontà. Di questa certezza, dei modi nei quali si esprime e della capacità "allenabile" di sperare, scrive Adrien Candiard nel libro "La speranza non è ottimismo." con il sottotitolo: note di fiducia per cristiani disorientati". Al perseguimento di questa certezza don Erio Castelluccci si riferisce nella sua prefazione, invitando a riconquistare il terreno perduto: non facendo leva sulle strutture, ma accogliendo, ascoltando e incontrando le persone; non rimarcando valori irrinunciabili ma testimoniando la bellezza della fede; non cercando di occupare spazi ma favorendo percorsi.