Al Teatro romano di Mevaniona Andrea Pazienza raccontato da Andrea Santonastaso

Domenica 7 luglio alle 21.15 il Teatro Romano di Mevaniola a Pianetto di Galeata con un molìnologo su Andrea Pazienza, vedrà sul palco Andrea Santonastaso in "Mi chiamo Andrea faccio fumetti", ovvero Pompeo e le altre storie di Paz, scritto da Christian Poli interpretato da Andrea Santonastaso diretto da Nicola Bonazzi

“Mi chiamo Andrea, faccio fumetti” è una biografia, ma non è una biografia. E' un monologo disegnato. E' un omaggio che non vuole omaggiare nessuno. E' una dichiarazione di resa di fronte alle sentenze perentorie del destino. Andrea Santonastaso, attore oggi, disegnatore di fumetti una volta, racconta, l'arte del più grande disegnatore di fumetti (e non solo, anche pittore, autore, poeta) che il nostro Paese abbia avuto: Andrea Pazienza. Nessuno come lui ha saputo raccontare, attraverso questa arte che sta nel mezzo tra cinema e letteratura, una generazione (quella degli anni '80) un popolo (quello italiano), un genere (quello umano) ed i suoi stati d'animo. Un poeta della matita, un rivoluzionario, un genio compreso dagli altri ed incompreso da se stesso. Lo fa dichiarando la sua impotenza di fronte al talento immenso di questo istrione dei pennelli. Lo fa dichiarando la sua inferiorità, ma anche la sua arrabbiatura di fronte allo spreco cosciente e quasi premeditato di tanta arte pura in nome della follia di “un buco”. Lo fa raccontando Pentothal, Zanardi eccetera...Lo fa entrando “dentro” agli “Ultimi giorni di Pompeo” soprattutto. E, infine, lo fa disegnando in scena ed onorando indegnamente (o tentando di farlo) colui che è stato “il più grande disegnatore vivente”.

INGRESSO EURO 15, RIDOTTO 13 EURO. INFO E PRENOTAZIONI :3761224452