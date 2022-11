Al Teatro Testori va di scena la commedia "Killer"

Nuovo appuntamento con il Festival Teatrale Nazionale "Materia di Prodigi", venerdì 4 novembre al Teatro Testori, alle ore 21, con il Teatro di Sabbia di Vicenza che presenta "Killer", una commedia di Aldo Nicolaj. Tre identità, tre personaggi, tre caratteri. Diversi, misteriosi, ma uniti nella ricerca di una verità dal sapore comico, brillante. Grottesca, a volte.

Una vicenda che ha dell'incredibile ma che è al tempo stesso plausibile, verosimile, come succede quando la realtà supera la fantasia. Come succede anche nella vita di ognuno di noi. Come nelle situazioni in cui al TG sentiamo il dirimpettaio dire dell'assassino che “era un bravo ragazzo, studiava ed aveva anche la fidanzata”, quasi a dire che questi dati possano essere prova di bontà, anche in Killer, i tre personaggi all’apparenza quasi banali, nella loro normalità, sono i tre sospettati principali. “I meno sospetti sono i più sospettabili” dice Catia.

Ma sarà davvero uno di loro tre ad essere il killer? Potrebbe essere Catia, la mamma non convenzionale che imbraccia il fucile. Oppure Olivia, giovane ragazza che sta scoprendo la vita? O ancora Fabio, il nuovo vicino single e misterioso? Una verità da scoprire insieme tra risate a crepapelle, colpi di scena e dialoghi brillanti. Info e prenotazioni: 34893265398 - materiadiprodigi@gmail.com