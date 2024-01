Al Testori nuovi appuntamenti di formazione dedicati agli adulti con Marianna Balducci e La Baracca

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Nel mese di febbraio al Teatro Testori sono previsti due diversi appuntamenti di formazione dedicati agli adulti, sia a coloro che lavorano quotidianamente in contesti educativi che per appassionati, bibliotecari e librai. Venerdì 16 febbraio e venerdì 1 marzo, dalle 17 alle 20, l’autrice e illustratrice riminese Marianna Balducci terrà un corso bibliografico dedicato alla foto-illustrazione e fotografia nei libri e negli albi illustrati. Il percorso è dedicato a insegnanti che vogliono trovare nuovi spunti di attività in classe, ma anche ad appassionati e altri professionisti a contatto con la produzione di albi e libri illustrati.

I due appuntamenti, dedicati a progetti e casi studio concreti, indagheranno come la combinazione tra foto e illustrazione si presti alla narrazione e all’esplorazione (anche quella più intima), dimostrandosi così quale strumento per confrontarsi con temi e dinamiche che si sviluppano all’interno della classe. Il laboratorio ha un costo di 35 euro e le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti, per un massimo di 15 persone.

Sabato 17 febbraio torna al Testori Andrea Buzzetti, attore e formatore della compagnia La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi di Bologna, per condurre un nuovo laboratorio dedicato ad educatrici ed educatori dell’infanzia 0-6 anni. Il laboratorio si svolgerà dalle 14.30 alle 17.30 e sarà dedicato a esplorare le proprie possibilità fisiche ed emozionali con l’obiettivo di trasformare in curiosità e stupore i propri limiti, oltre ad ampliare le possibilità di relazione con bambine e bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Il laboratorio ha un costo di 40 euro e le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti, per un massimo di 15 persone.

Info e iscrizioni: progetti.teatrotestori@elsinor.net | tel. 0543722456 (orario 9-13 e 15-17).