Al via a Forlì "Educare Verbo Delicato": si parte con il convegno sull'autismo

Mai come oggi abbiamo bisogno di parlare di educazione: viviamo un tempo senza precedenti, che sottopone a spinte disgregative la società nel suo complesso ed i singoli individui, soprattutto i giovani, coinvolti in un processo consumistico ed individualistico. Come può la scuola fornire strumenti adeguati per vivere in un sistema economico e sociale dalle enormi potenzialità, ma sempre meno orientato al bene della persona e comune? Prova a rispondere a questo interrogativo l’iniziativa “Educare Verbo Delicato". Incontri, confronti e dialoghi verso una nuova scuola”, ideata, organizzata e proposta dalla Scuola Don Oreste Benzi con la Comunità Papa Giovanni XXIII. La IV Edizione del ciclo di incontri si terrà a Forlì nei mesi di aprile e maggio: come di consueto, tutti gli incontri sono pubblici e gratuiti.

Si parte sabato 1° aprile: in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, il convegno “autisTIchiamo 2023” chiama a raccolta una rosa di specialisti per parlare di inclusione e socialità. Il convegno, pensato per “addetti ai lavori” e famiglie interessate, si tiene nel Salone del Palazzo Comunale, dalle 9.30 alle 12.30; sono previsti interventi di Mariella Allegretti (Direttrice NPIA Forlì-Cesena), Gianluca Bartoli (Chinesiologo e Psicomotricista Neurofunzionale); Diamante Sbarzaglia (Psicomotricista), Vera Stoppioni (Primario NPIA Fano - Centro Regionale Marche Autismo), Arianna Valentini (Logopedista), Valeria Zoli (Psicologa e Analista BCBA).

Gli appuntamenti successivi ospitano nomi di assoluto rilievo. Mercoledì 19 aprile saranno a Forlì, alle 18.00 alla Sala Melozzo, Chiara Giaccardi, Sociologa, e Mauro Magatti, Economista e Sociologo, entrambi docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Sulla scia del pensiero espresso nel loro ultimo libro, “Supersocietà”, proporranno una riflessione sul ruolo della scuola nel potenziare il sapere umano in un mondo che sempre più si serve dell'intelligenza artificiale.

Mercoledì 3 maggio, sempre alle 18 nella Sala Melozzo, sarà la volta di Stefano Zamagni, tra i maggiori esperti nel campo dell’Economia Civile, che approfondirà il tema della Pedagogia del Gratuito. L’idea - che trova applicazione concreta in diverse realtà tra cui la Scuola Don Oreste Benzi - è quella che alla base del sistema educativo debba esserci la logica del dono, "pietra viva" per una comunità più robusta e unita.

Il programma di Educare Verbo Delicato è stato accolto con entusiasmo dal Comune di Forlì (che sostiene l’iniziativa e ha concesso il patrocinio al Convegno sull’Autismo) e dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro (che ha scelto di ospitare gli incontri con Chiara Giaccardi, Mauro Magatti e Stefano Zamagni).

PER INFORMAZIONI

comunicazione@scuoladonorestebenzi.it | 345 3986628