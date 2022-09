Al via Ibrida Festival con prima nazionale, tra musica dal vivo e videoarte

Si apre a Forlì Ibrida - Festival Internazionale delle Arti Intermediali a cura di Vertov Project: in programma video arte da tutto il mondo, installazioni, incontri, visual DJ set e il debutto assoluto dell’inedita collaborazione tra le musiciste Caterina Palazzi e Silvia Cignoli e il videoartista Salvatore Insana.

Partenza alla grande, venerdì 16 settembre negli spazi di EXATR - hub votato al contemporaneo situato nel centro storico di Forlì. Evento clou della prima giornata del Festival, che proseguirà fino a domenica 18 settembre, la prima nazionale del concerto audiovisivo Your Favourite Hell (ore 21.30), che Silvia Cignoli (chitarra ed elettronica), Salvatore Insana (video) e Caterina Palazzi (contrabbasso) hanno creato ad hoc su commissione di Ibrida Festival 2022. Your Favourite Hell raccoglie una serie di riprese in campi lunghi e lunghissimi in contesto marino, tra spiagge che sanno essere luogo franco di corpi in mostra in tutto il loro tremolante incedere. La qualità pittorica dell’immagine si mescola con uno sguardo documentario sul reale: una sorta di surriscaldato realismo soggettivo. Le due musiciste accompagneranno le immagini alternando momenti di improvvisazione (anche radicale) a melodie oniriche e minimaliste, con sterzate di una violenza rock. Entrambe fanno della ricerca timbrica sullo strumento un caposaldo della loro estetica, e insieme fonderanno le loro sonorità per dare vita ad una sonorizzazione estemporanea basata sul libero dialogo musicale.

La prima giornata di Festival inizierà alle ore 17: Bruno Di Marino dialogherà con l’artista Francesca Fini sulla video arte e arte al femminile, a partire dal saggio Francesca Fini / Cyborg Fatale. Performance e video tra reale e virtuale a cura di Bruno Di Marino (postmedia books, 2021): «Cyborg Fatale è un ritratto di Francesca Fini sfaccettato e complesso che racconta quest’anima sdoppiata tra reale e virtuale, illustrando dieci anni di lavoro suddivisi in tre grandi sezioni tematiche: la performance art, l’animazione e il cinema sperimentale».

A partire dalle ore 19.30, fino alle 24, il pubblico potrà liberamente fruire nei diversi spazi di EXATR delle installazioni di Rino Stefano Tagliafierro (che presenterà Peep Show Box, viaggio privato nel mondo dell’erotismo nella Storia dell’Arte), Francesca Fini (con l’opera multimediale in realtà aumentata The reading, till the end of the world), Francesca Lolli (che allestirà l’installazione immersiva Tutte le volte che) e Igor Imhoff (che tornerà a Ibrida con Eyes #41, software che scansionerà in tempo reale i visitatori tramite un apposito sensore ad infrarossi, creando una suggestiva esperienza di virtual reality).

Sarà aperto In Loco. Il Museo diffuso dell’abbandono a cura di Spazi Indecisi.

Video arte: dalle 19.30 alle 24 saranno liberamente visibili anche la selezione Video Performance, a cura dei direttori artistici di Ibrida Festival Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, la selezione curata da The Next Generation Short Film Festival mentre, alle ore 21, Silvia Grandi dell’Università di Bologna presenterà il progetto e la selezione video Videoart Yearbook.

La prima serata si concluderà con il visual dj set creato ad hoc da Sonic Belligeranza, etichetta indipendente di musica elettronica nata nel 2000 e specializzata in breakcore e rumorismo di matrice concettuale. Saranno protagonisti il dj AcidZab e il vj Federico Bigi (aka Sublime tecnologico), co-fondatore di Apparati Effimeri. «Con questo set il belligerante sonico AcidZab decostruisce il club in maniera radicale tra iper mash-up break-core e accelerazioni speedcore» spiega il curatore DJ Balli «il tutto senza chiamare in causa la ruspa con cui Yamatsuka Eye ha letteralmente demolito il locale Tokyo Super Loft durante un suo concerto con gli Hanatarash nel 1985».

Informazioni

Ingresso unico all’intera serata: € 10. L’incontro delle ore 17 è a ingresso libero. Info e programma dettagliato: https://ibridafestival.it/, ibridafestival@gmail.com.

Il Festival è possibile anche grazie al sostegno del Comune di Forlì, della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. Partner strategico: PubliOne.