Al via in Piazzetta Novanta Pacifici il ciclo di incontri “Estate Razionale”

Piazzetta XC Pacifici ha ospitato domenica scorsa il primo dei cinque incontri di “Estate Razionale”. Il ciclo di appuntamenti, organizzato e promosso da Minerva - Associazione di Divulgazione Scientifica insieme al Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze) si presuppone lo scopo di diffondere e confrontarsi sui temi della mentalità scientifica e dello spirito critico. Il primo appuntamento si è concentrato sul modo in cui è possibile districarsi nell'infodemia attuale senza cadere vittime delle nostre trappole mentali, mentre i prossimi appuntamenti si concentreranno su come la matematica possa costituire un “vaccino” contro l’azzardopatia, in cosa consista l’astrologia e le sue idee, arrivando a scoprire quanta fantascienza c’è nel presente ed infine capire l’intelligenza artificiale per affrontarne le complessità etiche. Gli incontri, alle 20.30, in compagnia di esperti e divulgatori dei rispettivi campi, sono ad accesso gratuito ed aperti a tutti, unendo temi interessanti come quelli della divulgazione alla convivialità di un drink presso l’Abbey Pub, partner e ospite di queste serate.