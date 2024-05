Al via l'estate targata Cosascuola Music Academy: sul palco "Quelli della domenica", i pianisti Missiroli e Maurizi e gli studenti di musica

Si apre il cartellone degli eventi estivi organizzati da Cosascuola Music Academy. Mercoledì 29 maggio alle 19:30 si terrà la kermesse dei 18 gruppi dei corsi di musica d’insieme al Naima, ospiti della serata il gruppo dei “Luci Ferme”, che ritorna sulle scene dopo oltre 20 anni di assenza, grazie a Luca Medri, art director di Cosascuola. Il rilancio dello storico gruppo, partirà proprio dal comunicare chi erano e cosa facevano e cosa faranno i Luci Ferme, e soprattutto comunicarlo alle nuove generazioni. L’evento è a prenotazione obbligatoria - inizio serata a partire dalle ore 19.30 con biglietto a 5 €

Il programma degli eventi estivi prosegue venerdì 31 maggio alle 21 al Teatro di Meldola, concerto del trio "Quelli della domenica" ovvero Gabriele Graziani, Enrico Farnedi, Michele Barbagli, che delizieranno il pubblico con il loro repertorio di canzoni e sigle tratte dalla nascente "epoca televisiva" del secolo scorso: parteciperanno sul palco anche alcuni allievi delle classi di canto di Cosascuola. Evento a prenotazione obbligatoria. Costo biglietto 10 € inizio spettacolo ore 21

Sabato 1° giugno, al Teatro di Meldola, un concerto dedicato al pianoforte e all'esibizione di due ottimi pianisti: il forlivese Andrea Missiroli in apertura e Stefano Maurizi in chiusura. Entrambi i pianisti presenteranno alcuni lavori discografici tra cui "Calanchi" ultima fatica di Missiroli e "un'autobiografia musicale ed artistica attraverso il linguaggio dei suoni del pianoforte solo" di Stefano Maurizi. Evento a prenotazione obbligatoria. Costo biglietto 10 euro.

Giovedì 13 Giugno a Comacchio si esibiranno i gruppi di Cosascuola per il Festival Nazionale “Mare di Musica” dedicato alle scuole di musica riconosciute dalla Regione E.Romagna – inizio concerto ore 21 – ingresso libero! Maggiori info in https://www.maredimusica.it/. Venerdì 21 giugno alla Rocca di Ravaldino, andrà in scena la terza edizione di Emergenze rock, un festival di musica giovane dedicato alle band emergenti. Ospiti della serata i milanesi Pill Heads, con inizio concerto ore 21, arena estiva nel Castello di Caterina Sforza (Castello di Ravaldino) ad entrata libera. Sabato 22 Giugno nel prato del Lago-Lungo a San Piero in Bagno, andrà in scena il concerto per la Festa della Musica Europea, da mattina a sera si esibiranno i gruppi di Cosascuola insieme ad alcuni gruppi ed ensembles musicali della vallata di San Piero – inizio concerti ore 11 – entrata libera. Domenica 30 giugno e Lunedì 1° Luglio i gruppi di Cosascuola animeranno il festival Roccambolesca a Meldola, nei prati davanti alla Rocca/Castello di Meldola – inizio concerti ore 21 – entrata libera!

Sabato 20 Luglio all’interno della Rocca di Ravaldino, Cosascuola propone una “battle” ovvero il liscio contro il pop, proponendo due gruppi che si sono formati all’interno dei percorsi di musica d’insieme di Cosascuola, in collaborazione con il MEI, ovvero i Santa Balera (reduci dai successi Sanremesi di quest anno) contro i Ranaway (vincitori di numerosi concorsi e finalisti a Tu si Que Vales e Sanremo Rock & Trends, premiati recentemente con la targa dell’AFI. Domenica 25 agosto, in occasione della festa del patrono di Meldola, Cosascuola propone lo spettacolo Andrea Vasumi & friends: si alterneranno sul palco in piazza, gruppi musicali, gruppi di danza e ottimi performer della comicità. Venerdì 30 Agosto, Cosascuola porterà sul palco del VitignanoStock 4 band, vincitrici del Contest/Rassegna “Emergenze Rock” tra cui i toscani Confine Follia.